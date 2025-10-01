Компенсация Инженер-программист in Greater Boston Area в Cimpress составляет от $119K за year для PR1 до $216K за year для PR4. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Boston Area составляет $142K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cimpress. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
PR1
$119K
$112K
$6.6K
$250
PR2
$139K
$133K
$5.5K
$423
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$216K
$194K
$21.7K
$0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Cimpress Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
