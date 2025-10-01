Каталог компаний
Cimpress Продуктовый менеджер Зарплаты в Mumbai Metropolitan Region

Медианный компенсационный пакет Продуктовый менеджер in Mumbai Metropolitan Region в Cimpress составляет ₹5.65M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cimpress. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Общая сумма в год
₹5.65M
Уровень
PR3
Оклад
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Cimpress?

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Cimpress Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продуктовый менеджер в Cimpress in Mumbai Metropolitan Region составляет ₹11,527,837 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cimpress для позиции Продуктовый менеджер in Mumbai Metropolitan Region составляет ₹5,647,991.

