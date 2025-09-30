Каталог компаний
Cigniti Technologies
Cigniti Technologies Инженер-программист Зарплаты в Greater Hyderabad Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Hyderabad Area в Cigniti Technologies составляет ₹1.55M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cigniti Technologies. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Cigniti Technologies
Sales Engineer
Hyderabad, TS, India
Общая сумма в год
₹1.55M
Уровень
L3
Оклад
₹1.55M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в Cigniti Technologies?

₹13.95M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Включенные должности

Инженер по обеспечению качества (QA)

Часто задаваемые вопросы

