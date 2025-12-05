Каталог компаний
Cigna
Cigna Менеджер по анализу данных Зарплаты

Средняя общая компенсация Менеджер по анализу данных in United States в Cigna составляет от $168K до $240K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cigna. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$193K - $226K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$168K$193K$226K$240K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Cigna Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по анализу данных в Cigna in United States составляет $239,850 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cigna для позиции Менеджер по анализу данных in United States составляет $168,100.

Другие ресурсы

