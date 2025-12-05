Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Развитие бизнеса in United States в Cigna составляет $216K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cigna. Последнее обновление: 12/5/2025

Медианный пакет
company icon
Cigna
Principal
St. Louis, MO
Общая сумма в год
$216K
Уровень
hidden
Оклад
$138K
Stock (/yr)
$50K
Бонус
$28K
Лет в компании
5-10 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Cigna?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Cigna Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Развитие бизнеса в Cigna in United States составляет $292,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cigna для позиции Развитие бизнеса in United States составляет $208,760.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cigna/salaries/business-development.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.