Компенсация Бизнес-аналитик in United States в Cigna составляет от $84.5K за year для Senior Analyst до $168K за year для Senior Advisor. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $85K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cigna. Последнее обновление: 12/5/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Senior Analyst
$84.5K
$83.5K
$0
$1K
Lead Analyst
$91.9K
$88.7K
$0
$3.2K
Advisor
$122K
$111K
$0
$11K
Senior Advisor
$168K
$144K
$0
$24.3K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Cigna Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
