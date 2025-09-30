Компенсация Инженер-программист in India в Ciena составляет от ₹1.29M за year для P1 до ₹5.45M за year для P4. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹2.12M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ciena. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
₹1.29M
₹1.25M
₹0
₹40.5K
P2
₹2.35M
₹2.25M
₹41.9K
₹57K
P3
₹3.26M
₹2.92M
₹143K
₹201K
P4
₹5.45M
₹4.87M
₹104K
₹469K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Ciena Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
