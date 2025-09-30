Каталог компаний
Ciena
Ciena Инженер-программист Зарплаты в India

Компенсация Инженер-программист in India в Ciena составляет от ₹1.29M за year для P1 до ₹5.45M за year для P4. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹2.12M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ciena. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
(Начальный уровень)
₹1.29M
₹1.25M
₹0
₹40.5K
P2
₹2.35M
₹2.25M
₹41.9K
₹57K
P3
₹3.26M
₹2.92M
₹143K
₹201K
P4
₹5.45M
₹4.87M
₹104K
₹469K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Ciena Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at Ciena in India sits at a yearly total compensation of ₹5,447,906. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Инженер-программист role in India is ₹1,997,685.

Другие ресурсы