  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Greater Ottawa Area

Ciena Инженер-программист Зарплаты в Greater Ottawa Area

Компенсация Инженер-программист in Greater Ottawa Area в Ciena составляет от CA$98.5K за year для P1 до CA$148K за year для P4. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Ottawa Area составляет CA$125K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ciena. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
(Начальный уровень)
CA$98.5K
CA$92.4K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Ciena Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Бэкенд-разработчик

Сетевой инженер

Инженер по обеспечению качества (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Ciena in Greater Ottawa Area составляет CA$168,919 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ciena для позиции Инженер-программист in Greater Ottawa Area составляет CA$122,386.

