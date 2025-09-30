Компенсация Инженер-оптик in Greater Ottawa Area в Ciena составляет от CA$110K за year для P2 до CA$168K за year для P3. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Ottawa Area составляет CA$117K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ciena. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$110K
CA$105K
CA$0
CA$4.3K
P3
CA$168K
CA$139K
CA$12.9K
CA$16.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Ciena Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)