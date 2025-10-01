Каталог компаний
Компенсация Специалист по данным in Greater Toronto Area в CIBC составляет от CA$99.7K за year для Data Scientist I до CA$122K за year для Senior Data Scientist. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Toronto Area составляет CA$112K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CIBC. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Какие карьерные уровни в CIBC?

Включенные должности

Предложить новую должность

Количественный исследователь

Часто задаваемые вопросы

