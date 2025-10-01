Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Менеджер по работе с данными in Greater Toronto Area в CIBC составляет CA$124K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CIBC. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
CIBC
Senior Manager
Toronto, ON, Canada
Общая сумма в год
CA$124K
Уровень
8
Оклад
CA$122K
Stock (/yr)
CA$2.1K
Бонус
CA$0
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
10 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по работе с данными в CIBC in Greater Toronto Area составляет CA$214,694 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CIBC для позиции Менеджер по работе с данными in Greater Toronto Area составляет CA$124,161.

