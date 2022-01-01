CI&T Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата CI&T варьируется от $17,078 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $121,295 для Менеджер продуктового дизайна в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников CI&T. Последнее обновление: 9/11/2025

Инженер-программист
Median $26.6K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер данных

Архитектор решений
Median $33.9K
Аналитик данных
$20.2K

Специалист по данным
$17.1K
Управление персоналом
$95.1K
Менеджер продуктового дизайна
$121K
Продуктовый менеджер
$42.2K
Менеджер проектов
$42K
Рекрутер
$22.6K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at CI&T is Менеджер продуктового дизайна at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $121,295. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CI&T is $33,892.

