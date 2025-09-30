Каталог компаний
Cian
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Moscow Metro Area

Cian Инженер-программист Зарплаты в Moscow Metro Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Moscow Metro Area в Cian составляет RUB 4.19M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cian. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Cian
Web Developer
Moscow, MC, Russia
Общая сумма в год
RUB 4.19M
Уровень
Midle
Оклад
RUB 4.19M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Лет в компании
4 Лет
Лет опыта
14 Лет
Какие карьерные уровни в Cian?

RUB 13.29M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на RUB 2.49M+ (иногда RUB 24.91M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at Cian in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 5,714,329. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cian for the Инженер-программист role in Moscow Metro Area is RUB 4,142,499.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Cian не найдены

Похожие компании

  • LinkedIn
  • Apple
  • Snap
  • SoFi
  • Pinterest
  • Все компании ➜

Другие ресурсы