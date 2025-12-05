Каталог компаний
CI Global Asset Management
CI Global Asset Management Программный инженер Зарплаты

Средняя общая компенсация Программный инженер in Canada в CI Global Asset Management составляет от CA$93.6K до CA$134K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CI Global Asset Management. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$77.7K - $90.9K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$67.8K$77.7K$90.9K$96.7K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в CI Global Asset Management?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в CI Global Asset Management in Canada составляет CA$133,544 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CI Global Asset Management для позиции Программный инженер in Canada составляет CA$93,595.

