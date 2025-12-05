Каталог компаний
CI Global Asset Management
CI Global Asset Management Аналитик данных Зарплаты

Средняя общая компенсация Аналитик данных in Canada в CI Global Asset Management составляет от CA$84.9K до CA$119K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CI Global Asset Management. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$66.7K - $80.8K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$61.5K$66.7K$80.8K$86K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в CI Global Asset Management?

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в CI Global Asset Management in Canada составляет CA$118,710 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CI Global Asset Management для позиции Аналитик данных in Canada составляет CA$84,939.

