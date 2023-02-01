Каталог компаний
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Зарплаты

Зарплата Church of Jesus Christ of Latter-day Saints варьируется от $13,431 общей компенсации в год для Административный помощник в нижнем диапазоне до $124,320 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Инженер-программист
Median $124K
Административный помощник
$13.4K
Обслуживание клиентов
$56.3K

ИТ-специалист
$45.5K
Аналитик кибербезопасности
$75.6K
UX-исследователь
$98.5K
Часто задаваемые вопросы

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Church of Jesus Christ of Latter-day Saints הוא Инженер-программист עם תגמול כולל שנתי של $124,320. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Church of Jesus Christ of Latter-day Saints הוא $65,950.

