Каталог компаний
Chubb
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер по разработке ПО

  • Все зарплаты Менеджер по разработке ПО

  • New York City Area

Chubb Менеджер по разработке ПО Зарплаты в New York City Area

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in New York City Area в Chubb составляет $265K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Chubb. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Chubb
Software Engineering Manager
New York City
Общая сумма в год
$265K
Уровень
hidden
Оклад
$200K
Stock (/yr)
$25K
Бонус
$40K
Лет в компании
5-10 Лет
Лет опыта
11+ Лет
Какие карьерные уровни в Chubb?

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер по разработке ПО предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Менеджер по разработке ПО at Chubb in New York City Area sits at a yearly total compensation of $345,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the Менеджер по разработке ПО role in New York City Area is $265,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Chubb не найдены

Похожие компании

  • MarketAxess
  • eHealth
  • Lemonade
  • Xometry
  • Citi
  • Все компании ➜

Другие ресурсы