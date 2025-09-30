Каталог компаний
Chubb
Chubb Инженер-программист Зарплаты в Mexico

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Mexico в Chubb составляет MX$622K за year.

Медианный пакет
company icon
Chubb
Data Engineer
Monterrey, NL, Mexico
Общая сумма в год
MX$622K
Уровень
L1
Оклад
MX$622K
Stock (/yr)
MX$0
Бонус
MX$0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
1 Год
Какие карьерные уровни в Chubb?

MX$3.1M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at Chubb in Mexico sits at a yearly total compensation of MXMX$21,017,116. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the Инженер-программист role in Mexico is MXMX$12,034,249.

Другие ресурсы