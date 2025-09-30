Каталог компаний
Chubb
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Актуарий

  • Все зарплаты Актуарий

  • Philadelphia Area

Chubb Актуарий Зарплаты в Philadelphia Area

Компенсация Актуарий in Philadelphia Area в Chubb составляет $79.3K за year для Actuarial Trainee. Медианный yearный компенсационный пакет in Philadelphia Area составляет $142K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Chubb. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Посмотреть 6 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные
Какие карьерные уровни в Chubb?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Актуарий предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Актуарий at Chubb in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the Актуарий role in Philadelphia Area is $147,575.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Chubb не найдены

Похожие компании

  • MarketAxess
  • eHealth
  • Lemonade
  • Xometry
  • Citi
  • Все компании ➜

Другие ресурсы