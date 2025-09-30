Каталог компаний
Chubb
Компенсация Актуарий in New York City Area в Chubb составляет от $141K за year для Senior Actuarial Analyst до $319K за year для VP. Медианный yearный компенсационный пакет in New York City Area составляет $155K.

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Какие карьерные уровни в Chubb?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Актуарий в Chubb in New York City Area составляет $337,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Chubb для позиции Актуарий in New York City Area составляет $127,000.

Другие ресурсы