Компенсация Актуарий in New York City Area в Chubb составляет от $141K за year для Senior Actuarial Analyst до $319K за year для VP. Медианный yearный компенсационный пакет in New York City Area составляет $155K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Chubb. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
