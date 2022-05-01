Каталог компаний
Chronograph
Chronograph Зарплаты

Зарплата Chronograph варьируется от $59,700 общей компенсации в год для Финансовый аналитик в нижнем диапазоне до $208,950 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Chronograph. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Инженер-программист
Median $140K
Бизнес-аналитик
$61.2K
Финансовый аналитик
$59.7K

Продуктовый менеджер
$209K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Chronograph — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $208,950. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Chronograph составляет $100,600.

