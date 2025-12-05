Каталог компаний
Chitkara University
Chitkara University Программный инженер Зарплаты

Средняя общая компенсация Программный инженер in India в Chitkara University составляет от ₹1.05M до ₹1.47M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Chitkara University. Последнее обновление: 12/5/2025

$12.9K - $15.7K
$11.9K$12.9K$15.7K$16.7K
Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Chitkara University in India составляет ₹1,465,027 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Chitkara University для позиции Программный инженер in India составляет ₹1,048,252.

