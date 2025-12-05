Каталог компаний
China Telecom
China Telecom Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in China в China Telecom составляет CN¥282K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах China Telecom. Последнее обновление: 12/5/2025

Медианный пакет
company icon
China Telecom
Software Engineer
Hefei, AH, China
Общая сумма в год
$39.6K
Уровень
14
Оклад
$39.6K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
4 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в China Telecom?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в China Telecom in China составляет CN¥848,514 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в China Telecom для позиции Программный инженер in China составляет CN¥282,069.

