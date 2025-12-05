Каталог компаний
Средняя общая компенсация Продажи in United Kingdom в China Telecom составляет от £47.9K до £68.4K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах China Telecom. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$73.9K - $86.5K
United Kingdom
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$64.5K$73.9K$86.5K$92K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Самый высокий пакет вознаграждения для Продажи в China Telecom in United Kingdom составляет £68,379 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в China Telecom для позиции Продажи in United Kingdom составляет £47,924.

