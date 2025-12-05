Каталог компаний
China Telecom
Средняя общая компенсация Проектный менеджер in Singapore в China Telecom составляет от SGD 73.2K до SGD 102K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах China Telecom. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$61.5K - $74.5K
Singapore
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$56.7K$61.5K$74.5K$79.2K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в China Telecom?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Проектный менеджер в China Telecom in Singapore составляет SGD 102,306 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в China Telecom для позиции Проектный менеджер in Singapore составляет SGD 73,202.

