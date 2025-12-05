Каталог компаний
China Telecom
China Telecom Маркетинг Зарплаты

Средняя общая компенсация Маркетинг in China в China Telecom составляет от CN¥90.3K до CN¥131K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах China Telecom. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$14.4K - $16.7K
China
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$12.7K$14.4K$16.7K$18.4K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Самый высокий пакет вознаграждения для Маркетинг в China Telecom in China составляет CN¥131,114 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в China Telecom для позиции Маркетинг in China составляет CN¥90,347.

