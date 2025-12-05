Каталог компаний
China Telecom
China Telecom IT-специалист Зарплаты

Средняя общая компенсация IT-специалист в China Telecom составляет от HK$572K до HK$830K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах China Telecom. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$83K - $96.4K
Hong Kong (SAR)
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$73.2K$83K$96.4K$106K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в China Telecom?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для IT-специалист в China Telecom составляет HK$829,819 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в China Telecom для позиции IT-специалист составляет HK$571,808.

