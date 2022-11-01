Каталог компаний
Chess.com Зарплаты

Зарплата Chess.com варьируется от $53,443 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $120,000 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Chess.com. Последнее обновление: 11/14/2025

Программный инженер
Median $120K
Бизнес-аналитик
$53.4K
Маркетинг
$106K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Chess.com — Программный инженер с годовой общей компенсацией $120,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Chess.com составляет $105,840.

