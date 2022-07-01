Каталог компаний
Cherre
Cherre Зарплаты

Зарплата Cherre варьируется от $85,000 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $201,488 для Рекрутер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Cherre. Последнее обновление: 9/7/2025

$160K

Инженер-программист
Median $85K

Инженер данных

Продуктовый менеджер
Median $140K
Специалист по данным
$118K

Рекрутер
$201K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Cherre — Рекрутер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $201,488. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cherre составляет $128,800.

