Каталог компаний
Checkr
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Checkr Зарплаты

Зарплата Checkr варьируется от $73,630 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $360,000 для Продукт-менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Checkr. Последнее обновление: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Программный инженер
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Full-Stack разработчик

Менеджер по разработке ПО
Median $351K
Обслуживание клиентов
$73.6K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Аналитик данных
$181K
Финансовый аналитик
$191K
Управление персоналом
$258K
Маркетинг
$226K
Продукт-дизайнер
Median $220K
Продукт-менеджер
Median $360K
Программный менеджер
$122K
Рекрутер
Median $172K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Checkr RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Checkr — Продукт-менеджер с годовой общей компенсацией $360,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Checkr составляет $205,475.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Checkr не найдены

Похожие компании

  • Optimizely
  • FullStory
  • Ab Initio Software
  • Axoni
  • Snapdocs
  • Все компании ➜

Другие ресурсы