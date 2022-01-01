Checkmarx Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Checkmarx варьируется от $117,476 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $238,800 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Checkmarx. Последнее обновление: 9/6/2025

$160K

Инженер-программист
Median $118K
Маркетинг
$214K
Продуктовый менеджер
$117K

Продажи
$239K
Менеджер по разработке ПО
$135K
Архитектор решений
$213K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Checkmarx — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $238,800. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Checkmarx составляет $173,938.

