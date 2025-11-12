Каталог компаний
Компенсация SRE-инженер in United States в Charles Schwab составляет от $92.4K за year для 54 до $152K за year для 57. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $160K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Charles Schwab. Последнее обновление: 11/12/2025

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
54
Software Developer I(Начальный уровень)
$92.4K
$88K
$0
$4.4K
55
Software Developer II
$151K
$141K
$5.5K
$5K
56
Software Developer III
$ --
$ --
$ --
$ --
57
Software Developer IV
$152K
$140K
$0
$11.5K
Посмотреть 4 Больше уровней
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Charles Schwab RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для SRE-инженер в Charles Schwab in United States составляет $199,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Charles Schwab для позиции SRE-инженер in United States составляет $147,800.

