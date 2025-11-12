Каталог компаний
Charles Schwab Backend-разработчик Зарплаты в Greater Dallas Area

Компенсация Backend-разработчик in Greater Dallas Area в Charles Schwab составляет от $92.9K за year для 54 до $179K за year для 58. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Dallas Area составляет $116K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Charles Schwab. Последнее обновление: 11/12/2025

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
54
Software Developer I(Начальный уровень)
$92.9K
$86.8K
$0
$6.1K
55
Software Developer II
$111K
$103K
$0
$7.8K
56
Software Developer III
$145K
$132K
$0
$12.7K
57
Software Developer IV
$159K
$143K
$0
$16.5K
Посмотреть 4 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Charles Schwab RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Backend-разработчик в Charles Schwab in Greater Dallas Area составляет $178,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Charles Schwab для позиции Backend-разработчик in Greater Dallas Area составляет $115,000.

