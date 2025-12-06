Средняя общая компенсация Венчурный капиталист in United States в Charles River Associates составляет от $75.6K до $105K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Charles River Associates. Последнее обновление: 12/6/2025
Средняя общая компенсация
Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!
Включенные должностиПредложить новую должность
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/charles-river-associates/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.