Character.ai Инженер-программист Зарплаты в San Francisco Bay Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in San Francisco Bay Area в Character.ai составляет $480K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Character.ai. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Character.ai
Software Engineer
Palo Alto, CA
Общая сумма в год
$480K
Уровень
-
Оклад
$300K
Stock (/yr)
$180K
Бонус
$0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Character.ai?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Character.ai Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Character.ai in San Francisco Bay Area составляет $792,800 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Character.ai для позиции Инженер-программист in San Francisco Bay Area составляет $480,000.

