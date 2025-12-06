Каталог компаний
Character.ai
Character.ai Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in United States в Character.ai составляет $410K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Character.ai. Последнее обновление: 12/6/2025

Медианный пакет
company icon
Character.ai
Software Engineer
Menlo Park, CA
Общая сумма в год
$410K
Уровень
L5
Оклад
$260K
Stock (/yr)
$150K
Бонус
$0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
0 Лет
Какие карьерные уровни в Character.ai?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Character.ai Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Character.ai in United States составляет $792,800 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Character.ai для позиции Программный инженер in United States составляет $462,500.

Другие ресурсы

