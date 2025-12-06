Каталог компаний
Средняя общая компенсация Развитие бизнеса in United States в Chapter составляет от $162K до $220K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Chapter. Последнее обновление: 12/6/2025

$173K - $209K
United States
$162K$173K$209K$220K
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Развитие бизнеса в Chapter in United States составляет $220,400 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Chapter для позиции Развитие бизнеса in United States составляет $161,500.

