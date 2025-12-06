Каталог компаний
Chainlink Labs
Chainlink Labs Архитектор решений Зарплаты

Средняя общая компенсация Архитектор решений in Netherlands в Chainlink Labs составляет от €106K до €154K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Chainlink Labs. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$139K - $161K
Netherlands
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$122K$139K$161K$178K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акций
Options

В Chainlink Labs Options подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (5.00% ежеквартально)

  • 20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (5.00% ежеквартально)

  • 20% переходит в собственность в 4th-ГОД (5.00% ежеквартально)

  • 20% переходит в собственность в 5th-ГОД (5.00% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в Chainlink Labs in Netherlands составляет €154,213 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Chainlink Labs для позиции Архитектор решений in Netherlands составляет €106,265.

Другие ресурсы

