Средняя общая компенсация Архитектор решений in Netherlands в Chainlink Labs составляет от €106K до €154K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Chainlink Labs. Последнее обновление: 12/6/2025
Средняя общая компенсация
Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Chainlink Labs Options подлежат 5-летнему графику вестинга:
20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (5.00% ежеквартально)
20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (5.00% ежеквартально)
20% переходит в собственность в 4th-ГОД (5.00% ежеквартально)
20% переходит в собственность в 5th-ГОД (5.00% ежеквартально)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainlink-labs/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.