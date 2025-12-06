Каталог компаний
Chainlink Labs
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Рекрутер

  • Все зарплаты Рекрутер

Chainlink Labs Рекрутер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Рекрутер in United States в Chainlink Labs составляет $115K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Chainlink Labs. Последнее обновление: 12/6/2025

Медианный пакет
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
Общая сумма в год
$115K
Уровень
L3
Оклад
$115K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Chainlink Labs?
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акций
Options

В Chainlink Labs Options подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (5.00% ежеквартально)

  • 20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (5.00% ежеквартально)

  • 20% переходит в собственность в 4th-ГОД (5.00% ежеквартально)

  • 20% переходит в собственность в 5th-ГОД (5.00% ежеквартально)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Рекрутер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Рекрутер в Chainlink Labs in United States составляет $162,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Chainlink Labs для позиции Рекрутер in United States составляет $107,500.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Chainlink Labs не найдены

Похожие компании

  • Move
  • Handy
  • The Climate Corporation
  • New York Life Insurance
  • Synack
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainlink-labs/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.