Средняя общая компенсация Продукт-дизайнер in United States в Chainalysis составляет от $118K до $168K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Chainalysis. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$134K - $152K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$118K$134K$152K$168K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Chainalysis Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в Chainalysis in United States составляет $167,981 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Chainalysis для позиции Продукт-дизайнер in United States составляет $118,156.

