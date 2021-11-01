Справочник компаний
Chainalysis
Chainalysis Зарплаты

Диапазон зарплат Chainalysis варьируется от $143,068 в общей компенсации в год для Дизайнер продукта на нижнем конце до $310,896 для Продажи на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Chainalysis. Последнее обновление: 8/17/2025

$160K

Инженер-программист
Median $160K
Менеджер по продукту
Median $211K
Руководитель отдела разработки
Median $290K

Административный ассистент
$286K
Специалист по данным
$162K
Отдел кадров
$279K
Маркетинг
$178K
Дизайнер продукта
$143K
Рекрутер
$162K
Продажи
$311K
Архитектор решений
$199K

Архитектор данных

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Chainalysis Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

FAQ

Највише плаћена улога пријављена у Chainalysis је Продажи at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $310,896. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Chainalysis је $199,000.

