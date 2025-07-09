Справочник компаний
CGS
Работаете здесь? Заявить о своей компании

CGS Зарплаты

Диапазон зарплат CGS варьируется от $33,690 в общей компенсации в год для Отдел кадров на нижнем конце до $196,980 для Технический руководитель программы на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. CGS. Последнее обновление: 8/17/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Служба поддержки клиентов
$34.7K
Отдел кадров
$33.7K
Продажи
$55.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Инженер-программист
$62.1K
Технический руководитель программы
$197K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

CGS में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका Технический руководитель программы at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $196,980 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
CGS में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $55,497 है।

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для CGS

Связанные компании

  • Airbnb
  • Intuit
  • Amazon
  • Lyft
  • Coinbase
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы