CGI
  Зарплаты
  Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

CGI Программный инженер Зарплаты

Компенсация Программный инженер in Canada в CGI составляет от CA$75.2K за year для Associate Software Engineer до CA$125K за year для Lead Analyst. Медианный yearный компенсационный пакет in Canada составляет CA$82.6K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CGI. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
(Начальный уровень)
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в CGI?

Включенные должности

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

QA-инженер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в CGI in Canada составляет CA$124,640 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CGI для позиции Программный инженер in Canada составляет CA$82,553.

Другие ресурсы

