Компенсация Программный инженер in Canada в CGI составляет от CA$75.2K за year для Associate Software Engineer до CA$125K за year для Lead Analyst. Медианный yearный компенсационный пакет in Canada составляет CA$82.6K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CGI. Последнее обновление: 12/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
