CGI
CGI Проектный менеджер Зарплаты

Компенсация Проектный менеджер in Canada в CGI составляет от CA$93.6K за year для Project Manager до CA$113K за year для Senior Project Manager. Медианный yearный компенсационный пакет in Canada составляет CA$98.7K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CGI. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Project Manager
$68.1K
$65.3K
$1.9K
$934
Senior Project Manager
$81.9K
$80.5K
$816
$556
Lead Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Последние данные о зарплатах
Какие карьерные уровни в CGI?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Проектный менеджер в CGI in Canada составляет CA$128,107 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CGI для позиции Проектный менеджер in Canada составляет CA$96,226.

Другие ресурсы

