Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CGI. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$52K - $59.3K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$45.3K$52K$59.3K$66K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в CGI?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный менеджер в CGI in Canada составляет CA$90,798 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CGI для позиции Программный менеджер in Canada составляет CA$62,328.

