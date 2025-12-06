Каталог компаний
CGI
CGI Управление персоналом Зарплаты

Средняя общая компенсация Управление персоналом in Canada в CGI составляет от CA$49.3K до CA$70K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CGI. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$40.6K - $46.2K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$35.8K$40.6K$46.2K$50.9K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Самый высокий пакет вознаграждения для Управление персоналом в CGI in Canada составляет CA$70,021 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CGI для позиции Управление персоналом in Canada составляет CA$49,252.

