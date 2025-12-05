Каталог компаний
CGI
Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CGI. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$139K - $168K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$130K$139K$168K$177K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в CGI?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Развитие бизнеса в CGI in Canada составляет CA$243,259 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CGI для позиции Развитие бизнеса in Canada составляет CA$178,250.

Похожие компании

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Все компании ➜

