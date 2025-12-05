Каталог компаний
CGI Бизнес-аналитик Зарплаты

Компенсация Бизнес-аналитик in United States в CGI составляет от $64.7K за year для Associate Business Analyst до $128K за year для Lead Business Analyst. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $90.5K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CGI. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Business Analyst
$64.7K
$64.7K
$0
$0
Business Analyst
$91.9K
$91.2K
$0
$700
Senior Business Analyst
$90.7K
$90.7K
$0
$0
Lead Business Analyst
$128K
$127K
$1.7K
$0
Какие карьерные уровни в CGI?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в CGI in United States составляет $128,195 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CGI для позиции Бизнес-аналитик in United States составляет $90,000.

Другие ресурсы

