CGG Инженер-геолог Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CGG. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$46.9K - $55.6K
United Kingdom
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$43.3K$46.9K$55.6K$59.2K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в CGG?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-геолог в CGG in Canada составляет £44,056 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CGG для позиции Инженер-геолог in Canada составляет £32,180.

