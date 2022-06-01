Справочник компаний
CGG
CGG Зарплаты

Диапазон зарплат CGG варьируется от $65,631 в общей компенсации в год для Специалист по данным на нижнем конце до $99,735 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
Median $68.3K
Аналитик данных
$86.6K
Специалист по данным
$65.6K

Геологический инженер
$69.7K
Руководитель отдела разработки
$99.7K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в CGG, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $99,735. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в CGG, составляет $69,650.

